Я очікував, – Коваленко висловився про дебютний гол у сезоні

Український футболіст Віктор Коваленко прокоментував матч Кубка Італії проти Болоньї. Зокрема він висловився про свій забитий гол.

У середу, 24 квітня, відбувся другий матч півфіналу Кубка Іспанії між Емполі та Болоньєю. Команда Віктора Коваленка програла з рахунком 2:1.

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Як Коваленко оцінив свій виступ

Футболіст зазначив, що команда приїхали, щоб досягти результату. Також сказав, що знали, що Болонья дуже сильна команда, але їм потрібно було забути про перший матч, пише 24 канал з посиланням на Bologna Sport News.

Тепер наша пригода в Кубку завершена, а ми зробимо все, щоб зберегти місце в Серії А. Мій гол? Так, я очікував, що заб'ю. Сольбаккен зробив усе правильно,

– сказав Віктор Коваленко.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст зіграв 7 матчів, у яких забив один гол.