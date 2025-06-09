Відомий коментатор розніс збірну України після поразки Канаді

У суботу, 7 червня, збірна України зіграла товариський матч проти Канади. "Синьо-жовті" програли з рахунком 4:2.

Коментатор Віктор Вацко розкритикував гру збірної України у товариському матчі проти Канади. Він не побачив у цьому поєдинку жодних позитивних моментів, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Вацка.

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Як Вацко відреагував на поразку

Коментатор вважає, що команда не використала своїх моментів і при цьому подарувала голи супернику. Він сказав, що усі чотири пропущені м'ячі – наслідок індивідуальних помилок.

Бондар повинен забути цей матч як страшний сон. З іншого боку, проти Канади, проти рiвного нам суперника, ми, програючи 0:2 та 0:3, не можемо створити жодної гостроти в атаці. Ці два голи наприкінці матчу... 89-та хвилина, рахунок 4:0. Та канадці вже могли у центрі поля пиво розливати. Що мене продовжує хвилювати, то це те, що збірна України продовжує залишатися командою без обличчя,

– сказав Віктор Вацко.

Він пояснив, що команда погана в атаці та обороні. За рік збірна України зіграла 14 матчів і у п'яти з них пропустили три або більше м'ячів за матч.

"Просто вдумайтеся. Нам відвантажили повну торбу. І лише у двох із 14 матчів наша команда не пропустила жодного м'яча. Один з них – гра проти Молдови. В атаці у нас ніхто не вирізняється. Немає швидкості, динаміки, вміння обігравати один в один. Мені страшно те, куди цей набір факторів може привести нас у підсумку", – додав український коментатор.

Відзначимо, що 11 червня Україна також зіграє товариський матч проти Нової Зеландії. Протистояння розпочнеться опівночі за київським часом.