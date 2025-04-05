Гераскевич висловився про обстріл Кривого Рогу та закликав не допускати росіян до змагань

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на ракетний обстріл Кривого Рогу. Зокрема він закликав не допускати російських спорстменів до міжнародних змагань.

У п'ятницю, 4 квітня, росіяни вчинили черговий терористичний акт. Вони завдали ракетного удару по Кривому Рогу, через що загинули понад 10 людей.

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Як Гераскевич відреагував на обстріл

У своїх соцмережах скелетоніст поширив відеокадри, на яких видно наслідки російської атаки на Кривий Ріг, пише 24 канал з посиланням на X Владислава Гераскевича.

Російські спортсмени підтримують це. Якщо ви підтримуєте повернення російських спортсменів до міжнародного спорту, то ви заплющуєте очі на ці обстріли, а також на участь російських спортсменів у воєнній пропаганді та самій війні,

– сказав Владислав Гераскевич.

Зазначимо, що у Кривому Розі вже завершені рятувальні роботи. Наразі відомо вже про 18 загиблих, серед яких дев'ять дітей, а також понад 60 постраждалих. Також пошкоджено близько 20 багатоповерхівок і більше ніж 30 автомобілів.