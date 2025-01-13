Порівняв з Росією: тренер збірної Норвегії з біатлону відреагував на провокаційні заяви Трампа

Тренер збірної Норвегії з біатлону Зігфрід Мазе відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо контролю Гренландії та Панамського каналу. Наставник вважає, що збірна США має бути відсторонена.

Нещодавно Дональд Трамп заявив про бажання взяти під контроль данський півострів Гренландія та Панамський канал. Зігфрід Мазе вважає, що світ має вдатися до дій, щоб цього не допустити, пише 24 канал з посиланням на VG.

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Як Мазе відреагував на слова Трампа

Спочатку французький фахівець сказав, що після Росії та Білорусі наступним, кого заборонять у міжнародному спорті, буде США. Далі він висловив свою думку щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів.

Вони дискваліфіковані з дуже поважної причини. Так, суть у подвійних стандартах. США не відсторонили від спорту через заяви Трампа, і, наприклад, в легкій атлетиці є багато випадків допінгу, але з ними нічого не відбувається. Отже, є певні відмінності, якщо ви зі сходу чи із заходу,

– зазначив Мазе.

Він сказав, що невпевнений у правильності відсторонення росіян від спорту.

"Можливо, було б вигідно, якби вони приїхали в Європу і побачили, як ми сприймаємо те, що відбувається, а не просто були в Росії під впливом пропаганди. Ми нічого не маємо проти російських спортсменів, але маємо негативне ставлення проти Путіна та його політики. Так само, як ми матимемо його проти Трампа та його політики", – додав Зігфрід Мазе.

Відзначимо, що брати Бьо виступили проти повернення росіян у спорт.