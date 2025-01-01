На Новий рік усі ділилися атмосферними світлинами та щирими побажаннями. 24 канал зібрав добірку привітань від зірок українського спорту.

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Микола Шапаренко

Гравець поділився фотографією у формі київського Динамо і написав слова вітань своїм шанувальникам.

"Цей рік був непростим для кожного із нас, хочу подякувати всім, хто був поряд! В першу чергу нашим Воїнам, завдяки яким ми можемо продовжувати жити, мріяти та займатися улюбленою справою. Нехай цей Новий рік принесе мир, перемогу та силу усім, хто бореться за нашу свободу!", – написав півзахисник киян.

Андрій Лунін

Голкіпер мадридського Реала поділився милою новорічною світлиною зі своїм сином.



Лунін з сином / Фото зі сторіс українського голкіпера

Дар'я Білодід

Дзюдоїстка, як завжди, зачарувала шанувальників стильною новорічною світлиною і нагадала про головне бажання всіх українців у цей Новий рік.

З Наступаючим Новим Роком! Нехай головна мрія всіх українців здійсниться,

– написала Білодід.



Новорічна Білодід / Фото з інстаграму дзюдоїстки

УАФ

Українська асоціація футболу опублікувала світлини футболістів збірної України зі своїми родинами. На світлинах можна побачити Іллю Забарного, Андрія Ярмоленка, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Юхим Конопля та Віталій Буяльський.

Футболісти збірної України на Новий рік / Фото з інстаграму УАФ

Еліна Світоліна

Українська тенісистка написала цілий пост з підсумками 2024 року.

"Я щиро вдячна не року, а собі за те, що завжди мала віру в себе, навіть у ті моменти, коли було важко підвестися з ліжка і почати новий день. Дякую, що з кожним кроком потроху навчалася любити себе, приймати себе і цінувати кожну маленьку перемогу. Дякую, що зберегла свою доброту, навіть коли поруч були злі люди.

Дякую, що почала дбати про своє тіло та здоров’я, знаходячи час для відпочинку. Дякую, що не дозволила собі зламатися, навіть коли переживала тяжкі часи – я залишалася сильною та рішучою. Мрію, щоб ця сила залишалися зі мною назавжди. Не забувайте також знаходити час для себе і дякувати собі за всі зусилля", – йдеться у дописі Світоліної.

Також вона опублікувала світлини зі святкування Нового року.



Світоліна на новий рік / Фото зі сторіс тенісистки