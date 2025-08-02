Михайло Мудрик – один з найкращих українських футболістів нинішнього покоління. Він з осені 2024 року не з'являвся на полі через позитивний тест на допінг.

Чимало експертів вважають, що він уже не зможе повернутися на попередній рівень. 24 Канал вирішив пригадати, як змінювалася трансферна ціна лівого вінгера збірної України протягом кар'єри та в яку суму його оцінюють зараз.

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Як змінювалася динаміка ціни на Мудрика?

За оцінкою Transfermarkt, Михайло Мудрик зі своїх дебютних ігор у дорослому футбол та до осені 2020 року коштував скромні 200 тисяч євро. Вперше його ціна зросла в січні 2021 року, піднявшись утричі.

Після цього спостерігалася позитивна динаміка, але не було великого прориву. На початку вересня Михайла оцінювали в 900 тисяч євро, а вперше до його трансферної суми додався ще один нуль у грудні – 4 мільйони євро.

Неймовірний прогрес стався у 2022 році. Мудрик взяв на себе роль лідера Шахтаря після початку повномасштабного вторгнення та від'їзду легіонерів.

Гра команди будувалася через швидкісного вінгера й це блискавично позначилося на його ціні. До грудня вона зросла у десять разів і вже в зимове трансферне вікно "гірники" продали свою зірку в Челсі за 70 мільйонів євро, а ще 30 прописали у вигляді бонусів.

Як змінювалася вартість після трансферу в Челсі?

Після дебюту в АПЛ Михайла оцінили у 60 мільйонів євро й наразі це досі залишається його піковою ціною. Після цього адаптація лівого вінгера збірної України затягнулася й це відобразилося на вартості.

У червні гравець коштував 50 мільйонів євро й після цього кожні три місяці його ціна падала на п'ять мільйонів. До проваленого допінг-тесту вона опустилася до 30 мільйонів євро, а вже після відсторонення взагалі впала до 18.

На цій позначці вона протрималася до кінця сезону-2024/2025. Наразі саме так і оцінюють гравця декілька відомих порталів, а Transfermarkt після останнього оновлення вирішив взагалі прибрати орієнтовну вартість у профілі українського вінгера.

Трансферна вартість Мудрика протягом кар'єри / Скриншот з сайту Transfermarkt

До слова. Наразі досі невідомо, скільки триватиме відсторонення Михайла Мудрика від футболу. В найгіршому випадку йому загрожує дискваліфікація на 4 роки.

Нагадаємо, що востаннє український футболіст виходив на поле в листопаді 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. Тоді Мудрик відзначився голом, поставивши крапку в поєдинку, який Челсі виграло з рахунком 2:0.