"Ніхто не був би явним фаворитом": експерт оцінив шанси Усика в битві з легендами хевівейту

Олександр Усик напередодні провів бій з Даніелем Дюбуа в Лондоні. Українець нокаутував британця у п'ятому раунді та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Після знакового тріумфу українця активно обговорюється його місце в боксерській ієрархії всіх часів. Своєю думкою щодо цього поділився Рас Анбер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Читайте також "Це був наш спільний секрет": хто навчив Усика удару Іван, яким він уклав спати Дюбуа

Що думає Анбер про велич Усика?

Катмен абсолюта вважає, що Олександр Усик міг би дати відсіч і бути конкурентоздатним зі всіма легендами минулого. Він оцінив шанси українського бійця з визнаними зірками та назвав його приблизне місце в історії боксу.

"Олександр не лише довів, що є найкращим супертяжем сучасності – він довів, що є одним із найкращих у цій вазі взагалі. Я вірю в його шанси перемогти майже будь-кого з легенд. Я вірю, що він, наприклад, переміг би Джека Демпсі чи Роккі Марчіано. Скільки ліворуких суперників зустрічали ті двоє?

Ларрі Голмс, Мухаммед Алі та Леннокс Льюїс становили б набагато більшу загрозу для Олександра, але ніхто з них не був би явним фаворитом у бою з ним. Усі троє подарували б фантастичні поєдинки. Окрім надважкої ваги, на мою думку, Олександр також довів, що є одним із 20 найкращих боксерів в історії. Можливо, навіть входить до топ-10".

До слова. Олександр Усик є єдиним боксером в історії, який ставав олімпійським чемпіоном і триразовим абсолютом, до того ж ще й у двох вагових категоріях.

Нагадаємо, що напередодні також Рой Джонс-молодший поділився думкою про місце Олександра Усика в історії боксу.