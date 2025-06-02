Світоліна встановила унікальне досягнення на рівні турнірів Grand Slam

Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила нове унікальне досягнення в межах турнірів Grand Slam. Також вона повторила свій кращиий результат на Ролан Гаррос.

В неділю, 1 червня, в межах 1/8 фіналу Ролан Гаррос Еліна Світоліна перемогла італійку Жасмін Паоліні. Цей матч став ювілейний для українки в межах турнірів Grand Slam, пише 24 канал з посиланням на OptaAce.

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Яке досягнення встановила Світоліна

У своєму 150-му матчі на турнірах Grand Slam українська тенісистка здобула особливу перемогу – вперше в кар’єрі виграла матч, відігравши три матчпойнти. Це сталося в поєдинку проти четвертої ракетки світу, італійки Жасмін Паоліні. Українка програла перший сет 4:6, уникла поразки на тайбрейку другого, а в третьому розгромила суперницю 6:1, вийшовши до чвертьфіналу.

Світоліна бере участь у своєму 45-му турнірі серії Грендслем та вже дванадцятий раз виступає на Ролан Гарросі. У 2025 році вона стартувала блискуче: не віддала жодного сету у перших трьох матчах, перемігши представницю Туреччини Зейнеп Сонмез, угорку Анну Бондар і американку Бернарду Перу.

Відзначимо, що матч чвертьфіналу на Ролан Гаррос Еліна Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу Іги Швьонтек. Протистояння відбудеться 3 червня.