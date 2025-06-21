У ПСЖ з'являються конкуренти: у боротьбу за Забарного вступають нові претенденти

ПСЖ та Борнмут вже домовилися про трансфер Іллі Забарного. "Вишні" встановили ціну на захисника і узгоджують останні деталі.

Український захисник Ілля Забарний користується попитом серед клубів АПЛ. Кілька англійських команд претендують на підписання лідера збірної України, пише 24 канал з посиланням на Sports Boom.

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Хто ще претендує на Забарного

Манчестер Юнайтед хоче підсилити лінію оборони після невдалого сезону і розглядає українського захисника як кандидата на підписання.

Також інтерес до Забарного проявляють Брентфорд та Брайтон.

Сам Ілля не проти продовжити гру саме в Англійській Прем'єр-Лізі ,однак також відомо, що він має бажання грати за ПСЖ і Борнмут вже домовився з паризькою командою про трансфер українця.

Довідка. У поточному сезоні Ілля Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут в усіх турнірах. За цей час він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що на підписання Іллі Забарного також претендував Ньюкасл.