У ПСЖ з'являються конкуренти: у боротьбу за Забарного вступають нові претенденти
- ПСЖ і Борнмут домовилися про трансфер Іллі Забарного, але кілька англійських клубів також зацікавлені в ньому.
Манчестер Юнайтед, Брентфорд і Брайтон проявляють інтерес до українського захисника, який хоче грати в Англійській Прем'єр-Лізі.
ПСЖ та Борнмут вже домовилися про трансфер Іллі Забарного. "Вишні" встановили ціну на захисника і узгоджують останні деталі.
Український захисник Ілля Забарний користується попитом серед клубів АПЛ. Кілька англійських команд претендують на підписання лідера збірної України, пише 24 канал з посиланням на Sports Boom.
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Хто ще претендує на Забарного
Манчестер Юнайтед хоче підсилити лінію оборони після невдалого сезону і розглядає українського захисника як кандидата на підписання.
Також інтерес до Забарного проявляють Брентфорд та Брайтон.
Сам Ілля не проти продовжити гру саме в Англійській Прем'єр-Лізі ,однак також відомо, що він має бажання грати за ПСЖ і Борнмут вже домовився з паризькою командою про трансфер українця.
Довідка. У поточному сезоні Ілля Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут в усіх турнірах. За цей час він відзначився одним асистом.
Нагадаємо, що на підписання Іллі Забарного також претендував Ньюкасл.