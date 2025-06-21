Колишній скаут Тоттенхема та Манчестер Юнайтед Мік Браун прокоментував трансфер Іллі Забарного в ПСЖ. Він розповів, чому Борнмут погодився на продаж українського захисника, пише 24 канал з посиланням на Football Insider.

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Чому Борнмут продасть Забарного

Скаут вважає, що "вишні" провели відмінний сезон, тому за провідними гравцями приходять інші клуби і це не дивно.

Забарний хоче приєднатися до ПСЖ, і він чітко дав це зрозуміти. Борнмут не хоче, аби у складі залишався гравець, який незадоволений, тому йому дадуть піти. ПСЖ все ще веде переговори про те, якою може бути кінцева ціна, але Борнмут прийме пропозицію, і я очікую, що Забарний перейде в ПСЖ,

– сказав Мік Браун.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут в усіх турнірах. За цей час він відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що парижани вже намагалися підписати українського захисника. Взимку він відмовився від трансферу у ПСЖ через присутність російського голкіпера Матвія Сафонова.