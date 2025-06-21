Бывший скаут Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед Мик Браун прокомментировал трансфер Ильи Забарного в ПСЖ. Он рассказал, почему Борнмут согласился на продажу украинского защитника, пишет 24 канал со ссылкой на Football Insider.

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Почему Борнмут продаст Забарного

Скаут считает, что "вишни" провели отличный сезон, поэтому за ведущими игроками приходят другие клубы и это неудивительно.

Забарный хочет присоединиться к ПСЖ, и он четко дал это понять. Борнмут не хочет, чтобы в составе оставался игрок, который недоволен, поэтому ему дадут уйти. ПСЖ все еще ведет переговоры о том, какой может быть конечная цена, но Борнмут примет предложение, и я ожидаю, что Забарный перейдет в ПСЖ,

– сказал Мик Браун.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут во всех турнирах. За это время он отметился одним ассистом.

Напомним, что парижане уже пытались подписать украинского защитника. Зимой он отказался от трансфера в ПСЖ из-за присутствия российского голкипера Матвея Сафонова.