Украинский защитник Илья Забарный пользуется спросом среди клубов АПЛ. Несколько английских команд претендуют на подписание лидера сборной Украины, пишет 24 канал со ссылкой на Sports Boom.

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Кто еще претендует на Забарного

Манчестер Юнайтед хочет усилить линию обороны после неудачного сезона и рассматривает украинского защитника как кандидата на подписание.

Также интерес к Забарному проявляют Брентфорд и Брайтон.

Сам Илья не против продолжить игру именно в Английской Премьер-Лиге ,однако также известно, что он имеет желание играть за ПСЖ и Борнмут уже договорился с парижской командой о трансфере украинца.

Справка. В текущем сезоне Илья Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут во всех турнирах. За это время он отметился одним ассистом.

Напомним, что на подписание Ильи Забарного также претендовал Ньюкасл.