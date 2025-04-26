У Кривбасі розповіли про наслідки пожежі на клубній базі

Кривбас прокоментував пожежу на клубній базі, яка нещодавно сталася. У клубі розповіли про наслідки.

У середу, 23 квітня, горіла клубна база Кривбасу. Пожежа виникла у приміщенні бухгалтерії, що знаходиться поблизу футбольних полів.

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Наслідки пожежі

У Кривбасі розповіли, що загоряння сталося в адміністративній будівлі, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу команди.

Полумʼя охопило кабінети: фінансового та скаутського департаментів, конференц-залу, пральню та інші технічні приміщення. Дякувати Богу усі живі й ніхто не постраждав. Пожежу було оперативно ліквідовано силами ДСНС,

– зазначили у повідомленні.

Відзначимо, що причини загоряння досі лишаються невідомими.