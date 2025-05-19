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Sport News 24 Футбол Лунін отримав оцінку за матч проти Севільї
19 травня, 10:40
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Лунін отримав оцінку за матч проти Севільї

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Андрій Лунін отримав оцінки 7.0 від SofaScore і 6.8 від WhoScored за матч проти Севільї, де він не пропустив жодного гола.
  • Лука Модрич і Кіліан Мбаппе були визнані найкращими гравцями матчу за версіями SofaScore і WhoScored відповідно.
  • У сезоні-2024/2025 Лунін зіграв 13 матчів за Реал, пропустивши 19 м'ячів і 5 разів відстоявши "на нуль".
  • Наступний матч Реала відбудеться 24 травня проти Реала Сосьєдад.

Український голкіпер Андрій Лунін отримав оцінку за матч проти Севальї. Його оцінили доволі непогано.

У неділю, 18 травня, відбувся матч 37-го туру Ла Ліги між Реалом та Севільєю. "Королівський клуб" здобув перемогу з рахунком 0:2.

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Яку оцінку отримав Лунін

Український голкіпер вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч, не пропустивши жодного гола. Також на рахунку Луніна один сейв.

Статистичні портали SofaScore і WhoScored оцінили його гру в 7.0 і 6.8 балів відповідно, пише 24 канал.

Найкращим за версією SofaScore став півзахисник гостей Лука Модрич. Хорват віддав у матчі 1 асист і отримав оцінку 8.6. WhoScored виділив найкращим Кіліана Мбаппе, який забив гол і отримав оцінку 8.4.


Оцінки за версією SofaScore / Фото з офіційного сайту


Оцінки за версією WhoScored / Фото з офіційного сайту

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 13 матчів за Реал, у яких пропустив 19 м'ячів та 5 разів відстояв "на нуль".

Відзначимо, що наступний матч відбудеться Реала у суботу, 24 травня, проти Реала Сосьєдад.