"Реальність така": в Англії виступили з невтішною заявою про кар'єру Мудрика

Михайло Мудрик востаннє виходив на футбольне поле ще восени 2024 року. Після цього його відсторонили від футболу через позитивний тест на допінг.

Останнім часом з'являлися обнадійливі новини, що він скоро може знову повернутися до своєї улюбленої справи та навіть взяти участь уже в матчах сезону-2025/2026. Проте такого оптимізму не поділяють у виданні Goal, інформує 24 Канал.

Які перспективи Мудрика в Челсі?

Вони вважають, що український вінгер ще не скоро вийде на поле. Ба більше, ймовірно, Михайло більше навіть не зіграє за Челсі.

Попри деякі позитивні сигнали, реальність така, що Мудрик, ймовірно, провів свій останній офіційний матч за Челсі. Якщо Футбольна асоціація Англії офіційно дискваліфікує його, то клуб може піти шляхом розірвання контракту, як це сталося з Полем Погба в Ювентусі,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Челсі вже фактично готується до життя без українського футболіста. Про це свідчать підписання вінгерів Джеймі Гіттенса й Алехандро Гарначо, а також юного Ештевау Вільяна, який завершив попередньо погоджений трансфер.

"Навіть номер на формі Мудрика вже передали іншому гравцеві – Коул Палмер отримав "десятку", яку раніше носив український гравець. Усе це свідчить, що час Мудрика в Челсі добігає кінця, незалежно від рішення Футбольної асоціації Англії в його справі", – резюмували журналісти.

До слова. Нещодавно Михайло святкував свій 25-й день народження. Фанати Челсі після цієї події помітили, що він міг втратити зв'язок з одноклубниками через одну неприємну деталь.

Що відомо про кар'єру Мудрика в Челсі?