Усик назвав два найважчих бої у своїй кар'єрі

Український боксер Олександр Усик назвав два найважчик бої у своїй кар'єрі. Це були поєдинки проти доволі сильних опонентів.

Олександр Усик провів безліч боїв за свою кар'єру. Український боксер протистояв найсильнішим боксерам світу.

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Хто для Усика був найважчим суперником

Український боксер виокремив двох своїх колишніх суперників, яким йому було найважче протистояти, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Найважчий бій? Це були поєдинки проти цих двох хлопців. Поєдинок проти Дерека Чісори та перший бій з Тайсоном Ф'юрі,

– сказав Олександр Усик.

Довідка. В останніх двох боях український боксер здолав Тайсона Ф'юрі рішенням суддів.

Відзначимо, що 19 липня 2025 року відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа на лондонському "Вемблі". У першому бою британець поступився нокаутом.