Його суперником буде зірковий ютубер Джейк Пол. Він має на своєму рахунку 11 боїв, у яких здобув 10 перемог, повідомляє 24 Канал.

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"Залізний Майк" все ще в порядку

Наразі колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті готується до епічного повернення в ринг. Легендарний Майк Тайсон продемонстрував, у якій формі перебуває перед битвою, опублікувавши відео з тренувань.

Як Майк Тайсон готується до бою: дивіться відео

До слова. Наразі Майку Тайсону 58 років. Його майбутній суперник молодший за нього на 30 років.

Нагадаємо, що останній поєдинок "Залізний Майк" провів у 2020 році проти Роя Джонса, проте він був виставковим і не увійшов до рекорду боксерів. Всього ж на рахунку Майка Тайсона 56 професійних боїв – 50 перемог, з яких 44 нокаутом.