Усик і Дюбуа показали свої "банки" перед реваншем

Вже 19 липня Олександр Усик і Даніель Дюбуа зійдуться у довгоочікуваному реванші. Бій пройде на лондонському "Вемблі".

Олександр Усик та Даніель Дюбуа показали готовність до об’єднавчого бою. Обидва боксери оприлюднили свою фізичну форму за десять днів до історичного поєдинку, пише 24 Канал.

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Усик і Дюбуа похизувалися формами

Український і британський боксери опублікували відповідні світлини у своїх соцмережах. Фото демонструють пророблено роботу протягом тривалих тренувань.

Обидва боксери у повній фізичній готовності наближаються до реваншу.



Форма Олександра Усика / Фото з інстаграму українського боксера



Даніель Дюбуа напередодні реваншу / Фото з інстаграму британця

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.

Сам британець довго виявляв бажання про помсту українському боксеру.