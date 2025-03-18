Зіркова французька біатлоністка встановила історичний рекорд на рівні Кубка світу

Лідерка збірної Франції з біатлону Лу Жанмонно встановила унікальний рекорд на рівні Кубка світу. Вона встановила важливе досягнення.

У суботу, 15 березня, відбувся жіночий масстарт у Поклюці. Француженка Лу Жанмонно здобула перемогу, встановивши історичне досягнення на рівні Кубка світу.

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Який рекорд встановила Жанмонно

Спортсменка стала першою франузькою біатлоністкою, якій вдалося здобути більше, ніж шість перемог за один сезон Кубка світу, пише 24 канал з посиланням на IBU.

До цього рекорд належав Сандрін Байї, в активі якої було шість перемог за один сезон Кубка світу.

Рекордсменки збірної Франції за кількістю перемог в одному сезоні на Кубку світу:

1. Лу Жанмонно – 7

2. Сандрін Байї – 6

2. Жюстін Бреза-Буше – 6

4. Жюлья Сімон – 4

5. Марі Дорен Абер – 3

5. Анн Бріан – 3

Відзначимо, що наразі Лу Жанмонно посідає другу позицію в загальному заліку Кубка світу з біатлону. Вона поступається лише Францисці Пройс.