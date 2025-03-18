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Sport News 24 Біатлон Зіркова французька біатлоністка встановила історичний рекорд на рівні Кубка світу
18 березня, 11:13
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Зіркова французька біатлоністка встановила історичний рекорд на рівні Кубка світу

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Лу Жанмонно стала першою французькою біатлоністкою з понад шістьма перемогами в одному сезоні Кубка світу.
  • Вона перевершила рекорд Сандрін Байї, яка мала шість перемог за сезон.
  • Жанмонно зараз займає другу позицію в загальному заліку Кубка світу, поступаючись Францисці Пройс.

Лідерка збірної Франції з біатлону Лу Жанмонно встановила унікальний рекорд на рівні Кубка світу. Вона встановила важливе досягнення.

У суботу, 15 березня, відбувся жіночий масстарт у Поклюці. Француженка Лу Жанмонно здобула перемогу, встановивши історичне досягнення на рівні Кубка світу. 

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Який рекорд встановила Жанмонно

Спортсменка стала першою франузькою біатлоністкою, якій вдалося здобути більше, ніж шість перемог за один сезон Кубка світу, пише 24 канал з посиланням на IBU.

До цього рекорд належав Сандрін Байї, в активі якої було шість перемог за один сезон Кубка світу.

Рекордсменки збірної Франції за кількістю перемог в одному сезоні на Кубку світу:

1. Лу Жанмонно – 7
2. Сандрін Байї – 6
2. Жюстін Бреза-Буше – 6
4. Жюлья Сімон – 4
5. Марі Дорен Абер – 3
5. Анн Бріан – 3

Відзначимо, що наразі Лу Жанмонно посідає другу позицію в загальному заліку Кубка світу з біатлону. Вона поступається лише Францисці Пройс. 