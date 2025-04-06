Зірка Манчестер Сіті може перейти в інший європейський гранд

Бельгійський футболіст Кевін Де Брюйне може покинути Манчестер Сіті вже цього літа. Зірку "містян" може підписати інший відомий клуб.

Раніше стало відомо, що Кевін Де Брюйне покине Манчестер Сіті наприкінці сезону-2024/2025. На атакувального півзахисника вже є кандидати.

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Хто хоче підписати Де Брюйне

ПСЖ розглядає підписання бельгійського півзахисника попри його не надто вдалий сезон у Манчестер Сіті. Вони бачать у футболістові серйозне підсилення для команди, пише 24 канал з посиланням на El Nacional.

Для Де Брюйне вже готують контракт терміном на два роки.

Довідка. У сезоні-2024/2025 бельгієць зіграв 31 матч у всіх турнірах, де забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

Відзначимо, що Кевін Де Брюйне став гравцем Манчестер Сіті у 2015 році.