Престижний клуб з Англії серйозно націлився на підписання Луніна
- Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні українського голкіпера Андрія Луніна та півзахисника Реала Орельєна Чуамені.
- Англійський клуб готовий виділити 100 млн євро на трансфери Луніна та Чуамені, що має переконати Реал на продаж.
- У сезоні-2024/2025 Лунін зіграв 12 матчів, пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль".
- Участь Луніна у фіналі Кубка Іспанії наразі під питанням.
Англійський клуб націлився на підписання українського голкіпера. Манчестер Юнайтед зацікавився послугами Андрія Луніна.
Андрій Лунін вже неодноразово потрапляв "на радари" відомих клубів Європи. Реал може продати українського голкіпера в інший клуб.
Читайте також Провів тренування: Лунін повернувся у загальну групу Реала перед матчем у Ла Лізі
Куди може перейти Лунін
Манчестер Юнайтед зацікавився послугами українського голкіпера, пише 24 канал з посиланням на Pasion Futbol.
"Червоні дияволи" також зацікавлені у підписанні півзахисника Реала Орельєна Чуамені. Сам головний тренер особисто зацікавлений у трансфері двох гравців.
Аглійський клуб готовий виділити на підписання Луніна і Чуамені 100 млн євро. Зазначається, що цієї суми має вистачити, щоб купити українця і француза.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін 12 матчів, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв "на нуль".
Відзначимо, що наразі під питанням участь українського голкіпера у фіналі Кубка Іспанії.