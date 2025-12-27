"Це буде історія": британський боксер розкрив хитрий план Усика щодо продовження кар'єри

Олександр Усик наразі є головним іменем у надважкому боксерському дивізіоні. Він двічі ставав у ньому абсолютом, але в листопаді звільнив пояс WBO та втратив цей статус.

Британський супертяж Ділліан Вайт вважає, що рішення українця відмовитися від цього титулу є добре обдуманим. Він поділився своєю думкою щодо наступних кроків чинного короля хевівейту, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Що сказав Вайт про план Усика?

На думку досвідченого бійця, Олександр хоче залишити після себе якомога видатнішу боксерську спадщину. Тому він має намір у майбутньому все ж таки зустрітися з новим чемпіоном за версією WBO Фабіо Вордлі, але вже в бою з вищим статусом.

Усик розумний, тому що у Фабіо зараз титул, він зробить один або два захисти та поб'ється потім з Усиком. Олександр поб'є його та стане триразовим абсолютним чемпіоном світу. Ніхто ніколи такого не робив, це буде історія,

– сказав Вайт.

Зазначимо, що 37-річний Вайт є менеджером Вордлі. Саме він першим помітив потенціал у чинного володаря пояса WBO та допоміг тому розвинути професійну кар'єру.

До слова. Сам Ділліан востаннє виходив на ринг 16 серпня. Він уже в першому раунді поступився Мозесу Ітаумі.

Наразі офіційно не було оголошено про наступний бій Усика. Він стане 25-м у кар'єрі українського чемпіона, який має ідеальний рекорд з усіх перемог, з них 15 – нокаутом (дані BoxRec).

Що відомо про останні виступи Усика?