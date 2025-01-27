Вже 14 лютого у Нью-Йорку Денис Берінчик проведе свій наступний бій. Він протистоятиме Кейшону Девісу для захисту титулу WBO.

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Який прогноз дав Арум на бій Берінчика

Промоутер впевнений, що протистояння буде нелегким, але вірить у можливості свого підопічного здобути перемогу, пише 24 канал з посиланням на Bad Left Hook.

Бій з Беринчиком – не прогулянка в парку, це буде важкий бій для Кейшона. Але Девіс є талановитим боксером, і ми вважаємо, що він здатний взяти титул. Але простим бій однозначно не буде,

– зазначив Боб Арум.

Довідка. Денис Берінчик має 19 перемог у 19 боях.

Відзначимо, що в останньому бою український боксер здолав Еммануеля Наваррете.