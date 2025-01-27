Уже 14 февраля в Нью-Йорке Денис Беринчик проведет свой следующий бой. Он будет противостоять Кейшону Дэвису для защиты титула WBO.

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Какой прогноз дал Арум на бой Беринчика

Промоутер уверен, что противостояние будет нелегким, но верит в возможности своего подопечного одержать победу, пишет 24 канал со ссылкой на Bad Left Hook.

Бой с Беринчиком – не прогулка в парке, это будет тяжелый бой для Кейшона. Но Дэвис является талантливым боксером, и мы считаем, что он способен взять титул. Но простым бой однозначно не будет,

– отметил Боб Арум.

Справка. Денис Беринчик имеет 19 побед в 19 боях.

Отметим, что в последнем бою украинский боксер одолел Эммануэля Наваррете.