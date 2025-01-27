"Забере у Берінчика титул": промоутер про майбутній бій Девіса з українцем
- Боб Арум прогнозує важкий бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом, але вірить у перемогу Девіса.
- Бій відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку за захист титулу WBO, Берінчик має 19 перемог у 19 боях.
Відомий промоутер Боб Арум дав прогноз на бій Дениса Берінчика та Кейшона Девіса. Він вірить у можливості свого підопічного.
Вже 14 лютого у Нью-Йорку Денис Берінчик проведе свій наступний бій. Він протистоятиме Кейшону Девісу для захисту титулу WBO.
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Який прогноз дав Арум на бій Берінчика
Промоутер впевнений, що протистояння буде нелегким, але вірить у можливості свого підопічного здобути перемогу, пише 24 канал з посиланням на Bad Left Hook.
Бій з Беринчиком – не прогулянка в парку, це буде важкий бій для Кейшона. Але Девіс є талановитим боксером, і ми вважаємо, що він здатний взяти титул. Але простим бій однозначно не буде,
– зазначив Боб Арум.
Довідка. Денис Берінчик має 19 перемог у 19 боях.
Відзначимо, що в останньому бою український боксер здолав Еммануеля Наваррете.