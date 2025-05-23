Відомий супертяж інтригуюче висловився про реванш Усик – Дюбуа

Британський боксер Дерек Чісора дав прогноз на реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він дав доволі інтригуючий коментар.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Прогноз Чісори на майбутнє протистояння

Британець дав дуже інтригуючий коментар щодо запланованого реваншу, пише 24 канал з посиланням на IFL TV.

Хочу подивитися цей бій. Передаю привіт Даніелю, нехай щастить тобі. Він побʼється з хлопцем, який у повному порядку,

– сказав Дерек Чісора.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.