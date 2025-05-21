Жертва "Динаміту" назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Хорватський боксер Філіп Хргович висловив свою думку про майбутній реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він спрогнозував переможця протистояння.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

Читайте також Я заберу усі пояси, – Дюбуа вирішив залякати Усика перед реваншем

Який прогноз дав Хргович

Хорватський боксер вважає, що це буде фантастичне протистояння, пише 24 канал з посиланням на Ringside24.

Дюбуа дещо навчився з часу свого першого бою з Усиком, тому це все ще дуже інтригуючий бій, але Усик зараз – важкий суперник, проти якого важко робити ставки,

– сказав Філіп Хргович.

Довідка. У червні 2024 року хорватський боксер вперше зазнав поразки на професійному рингу. Він програв технічним нокаутом Даніелю Дюбуа.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.