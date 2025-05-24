"Реванш може бути скасовано": відомий боксер здивував прогнозом на другий бій Усика і Дюбуа
- Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс вважає, що реванш між Усиком і Дюбуа може бути скасовано, якщо Усик відчує, що не готовий.
- Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року, де Усик переміг нокаутом, але Дюбуа не погоджується з результатом через суперечливий удар у п'ятому раунді.
- Реванш заплановано на 19 липня на "Вемблі" в Лондоні, але є ризики, що Усик може відмовитися від бою через травму або інші причини.
Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс прокоментував майбутній реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він вважає, що бій можуть скасувати.
Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".
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Прогноз Брієдіса
Він зазначив, що не знає, як саме Усик готується до цього бою, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.
Бій взагалі може бути скасовано, бо якщо Усик зрозуміє, що не тягне, чи то буде у нього травма, чи просто буде важко – я думаю, що українець все скасує. Все дуже ризиковано для Олександра,
– сказав боксер.
Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.
Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.