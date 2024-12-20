У столиці Саудівської Аравії планується масштабний вечір боксу. Вже 21 грудня у Ер-Ріяді відбудеться реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, пише 24 канал з посиланням на TNT Sports Boxing.

Читайте також Транслятор реваншу Усик — Ф’юрі зробив ганебну помилку у прізвищі українця: демонстративне фото

Думка Неймара про реванш

Бразильський футболіст думає, що шанси українського і британського боксерів на перемогу є рівними.

Це буде хороший поєдинок між двома найкращими бійцями світу. Шанси – 50 на 50,

– сказав Неймар.

Довідка. Реванш Усик – Ф'юрі в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що у першому бою, який відбувся в ніч на 19 травня, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр Усик.