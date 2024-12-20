У столиці Саудівської Аравії планується масштабний вечір боксу. Вже 21 грудня у Ер-Ріяді відбудеться реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, пише 24 канал з посиланням на TNT Sports Boxing.
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Думка Неймара про реванш
Бразильський футболіст думає, що шанси українського і британського боксерів на перемогу є рівними.
Це буде хороший поєдинок між двома найкращими бійцями світу. Шанси – 50 на 50,
– сказав Неймар.
Довідка. Реванш Усик – Ф'юрі в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
Нагадаємо, що у першому бою, який відбувся в ніч на 19 травня, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр Усик.