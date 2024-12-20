Офіційний транслятор вечора боксу в Ер-Ріяді, який відбудеться 21 грудня, стрімінгова компанія DAZN неправильно написала прізвище українського чемпіона. Замість Usyk було написано Uysk, інформує 24 Канал.

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Помилка DAZN

Водночас прізвище Тайсона Ф'юрі було написано правильно. Такої помилки транслятори реваншу припустились, коли боксери вже зійшлись у дуелі поглядів.



Помилка у прізвищі Усика / Скриншот із трансляції пресконференції

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі встановили новий рекорд за часом дуелі поглядів, яка тривала понад 10 хвилин. Наживо в Ер-Ріяді за цим спостерігав Володимир Кличко, який приїхав у Саудівську Аравію підтримати Олександра.

20 грудня на боксерів чекає фінальна церемонія зважування. А 21 грудня Усик та Ф'юрі зійдуться у реванші (в Україні у ніч на 22-ге грудня). У першому поєдинку Олександр здобув перемогу за роздільним рішенням суддів.