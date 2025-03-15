"Ще більш напруженіший": український боксер дав прогноз на реванш Усика та Дюбуа
- Український боксер Сергій Дерев'янченко вважає Олександра Усика фаворитом у можливому реванші з Даніелем Дюбуа.
- Усик погодився на другий бій з Дюбуа, але наразі ведуться перемовини про можливість його проведення.
Український боксер Сергій Дерев'янченко висловив свою думку щодо реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Він вважає, що фаворитом буде українець.
Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.
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Який прогноз дав Дерев'янченко
Український боксер вважає фаворитом на протистояння саме Усика, пише 24 канал з посиланням на sport.ua.
В першому бою він переміг і у реванші теж буде фаворитом, якщо він відбудеться. Скажу так, що в Дюбуа та перший бій був такий доволі напружений, другий бій буде ще більше напружений, ніж перший,
– сказав Сергій Дерев'янченко.
Відзначимо, що нещодавно WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий спаринг з Джозефом Паркером. Попри це українець хоче провести реванш з Даніелем Дюбуа.