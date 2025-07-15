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Sport News 24 Бокс "Це дуже важко": мільярдер Бренсон сказав, кого підтримує у реванші
15 липня, 15:53
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"Це дуже важко": мільярдер Бренсон сказав, кого підтримує у реванші

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Мільярдер Річард Бренсон не зміг обрати, кого підтримати у боксерському реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, зазначивши, що він британець, але також підтримує Україну.
  • Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у серпні 2023 року, де Усик переміг нокаутом у дев'ятому раунді, але Дюбуа досі не визнає поразки.

Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться феєричний вечір боксу. У довгоочікуваному реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Мільярдер Річард Бренсон дав свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Чоловік зазначив, що для нього це важкий вибір, пише 24 Канал з посиланням на Френка Воррена.

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Який прогноз дав Бренсон?

Мільярдер зазначив, що він британець і йому дуже важко зробити вибір на чиюсь користь. 

Я також віддаю весь свій час підтримці України. Тому я просто скажу, що переможе найсильніший, 
– сказав Річард Бренсон. 

Цікаво. Нещодавно стало відомо, які гонорари отримають Олександр Усик і Даніель Дюбуа за реванш у Лондоні.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.