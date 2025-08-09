Легендарний Фергюсон назвав тренера, який був орієнтиром для нього
- Сер Алекс Фергюсон надихався колишнім тренером Манчестер Юнайтед Меттом Басбі, який був його орієнтиром у кар'єрі.
- Фергюсон вважав, що може покладатися на молодих футболістів, подібно до філософії Басбі, який виграв Кубок європейських чемпіонів з Манчестер Юнайтед.
Сер Алекс Фергюсон – один з найвидатніших тренерів в історії футболу. Він досі залишається найтитулованішим наставником усіх часів.
Не одне покоління тренерів бере з нього приклад. Шотландець розповів, на кого сам рівнявся протягом кар'єри, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.
Який тренер був прикладом для Фергюсона?
Сер Алекс Фергюсон заявив, що його надихав колишній наставник Манчестер Юнайтед Метт Басбі. Він був у захваті від свого земляка та дотримувався схожої з ним філософії.
"Поки я був тренером, Метт Басбі завжди був для мене орієнтиром, оскільки я вірив в те, що можу покладатися на молодих футболістів. Басбі безперечно увійшов в історію Манчестер Юнайтед.
Метт виграв Кубок європейських чемпіонів, граючи за тією ж філософією, використовуючи гравців, яких виховав клуб. Те що він зробив – це неймовірно", – сказав Фергюсон.
До слова. Сер Алекс Фергюсон завершив тренерську кар'єру у 2013 році. Він має у своїй колекції 48 трофеїв, з яких 38 здобув на чолі Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, що раніше легендарний шотландець називав найкращу команду в історії футболу. Він заявляв, що її майже неможливо було перемогти.