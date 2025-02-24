Матч між Карпатами та ЛНЗ відбудеться не у Львові: місто проведення стало неочікуваним

Львівські Карпати оголосили, що матч проти ЛНЗ пройде не у Львові. Вибір міста здивував багатьох вболівальників.

Незабаром розпочнеться 19-й тур УПЛ. У п'ятницю, 28 лютого, Карпати прийматимуть ЛНЗ, однак матч відбудеться не у Львові, пише 24 канал з посиланням на ФК Карпати Львів.

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Де зіграють "леви"

Матч Карпати – ЛНЗ відбудеться у Житомирі на арені "Центральний міський стадіон Полісся".

Причиною став несприятливий температурний режим, який виявив технічні проблеми з системою підігріву газону на стадіоні "Україна".

Зверніть увагу! Початок матчу Карпати – ЛНЗ запланований на 18:00.

Відзначимо, що наразі "леви" посідають 6-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ після 18-ти турів, а ЛНЗ займає 9-ту позицію. У першому матчі другої частини сезону Карпати поступилися Динамо, а ЛНЗ здобуло мінімальну перемогу над Рухом.