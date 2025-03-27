Мілевський назвав головну проблему Динамо

Колишній гравець Динамо Артем Мілевський оцінив поточний стан у клубі. Зокрема він назвав основну проблему нинішньої команди.

В останніх матчах чемпіонату України Динамо втратило очки. 11 березня команда зіграла в нічию з Зорею, а 28 лютого – з Ворсклою.

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Яку проблему Динамо визначив Мілевський

Футболіст зазначив, що йому важко сказати, що саме не вистачає тим футболістам, які грають у складі Динамо. Можливо, молоді гравці не слухають порад старших та досвідчених, пише 24 канал з посиланням на ефір Мілевського у тік-тоці.

У клубі є хлопці з мого покоління – Ярмола, Шовковський, Гусєв. Я впевнений, що вони спілкуються із гравцями, підказують, чого не вистачає молодим футболістам. Мабуть, до когось не доходять ці слова,

– сказав Артем Мілевський.

Довідка. Динамо випереджає найближчого переслідувача в турнірній таблиці на 4 очки. Наразі другу сходинку посідає Олександрія.

Відзначимо, що наступний матч в УПЛ кияни зіграють 2 квітня проти львівського Руху.