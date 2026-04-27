У групі ризику не тільки Ямаль: зірки футболу, які пропустять ЧС-2026

До старту ЧС-2026 залишилось понад два місяці, але уже зараз майбутній Мундіаль втратив чимало зірок. Цей список поповнив і вінгер Тоттенгема Хаві Сімонс.

У понеділок, 27 квітня, стало відомо, що майбутню світову першість пропустить нідерландський півзахисник англійського Тоттенгема Хаві Сімонс. За інформацією Фабрісіо Романо у соцмережі Х, очікувати на повернення гравця варто лише у наступному році. Діагноз – розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

Що сталось із Сімонсом?

Прикрий епізод за участі футболіста Тоттенгема стався 25 квітня, коли його клуб переміг (1:0) Вулвергемптон у рамках АПЛ.

У середині другого тайму нідерландський футболіст зазнав невдалого падіння в ігровому епізоді, після якого покинув поле на ношах.

Кого з травмованих зірок не буде на ЧС-2026?

На жаль, список росте з кожним тижнем. Найдорожчим футболістом, який через травму опинився поза ЧС наразі є нападник Ліверпуля Юго Екітіке – 90 мільйонів євро за версією Transfermarkt, що на сорок мільйонів більше за номінальну ціну Хаві Сімонса.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти ПСЖ (0:2) 23-річний француз отримав одну з найскладніших травм у футболі – повний розрив ахіллового сухожилля.

Тепер на форварда очікує відновлення терміном у 8 – 9 місяців, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля. Нагадаємо, що Екітіке дебютував за збірну Франції у Вроцлаві, де торік 5 вересня збірна Франції здолала Україну на старту відбору до ЧС.

У активі гравця Ліверпуля два голи у восьми матчах за національну команду.

Не зіграє за збірну Бразилії 28-річний центральний захисник Едер Мілітао (25 мільйонів за версією Transfermarkt). У 2026 році дворазовий переможець ЛЧ левову частку часу провів за відновленням ушкодження двоголового м’яза лівого стегна.

Днями, на жаль, стався рецидив, тож оборонець пробуде поза грою щонайменше до старту наступного клубного сезону.

Мілітао виступає за збірну Бразилії з 2018 року: два голи у 38 матчах.

Збірна Німеччини втратила одного зі своїх ветеранів – Сержа Гнабрі, якого Transfermarkt оцінює у 20 мільйонів євро. Про травму німця стало відомо 18 квітня.

За інформацією офіційного сайту Баварії, у футболіста розрив привідного м’яза правого стегна. Очікується, що реабілітація займе близько 4 місяців.

За збірну Німеччини Гнабрі виступає з 2016 року. У 59 матчах йому вдалось забити 26 разів та віддати 11 асистів.

Хто під питанням?

Найкоштовнішим з тих, хто ризикує пропустити Мундіаль є 18-річний Ламін Ямаль – 200 мільйонів євро на Transfermarkt. Минулого тижня Барселона мінімально здолала Сельту (1:0). Єдиний гол із пенальті забив Ямаль, який реалізував одинадцятиметровий.

Після цього вінгер впав на газон та схопився за ногу. У Барселоні повідомили, що після медичного обстеження у вінгера діагностували травму двоголового м’яза стегна лівої ноги. Очікується, що він пропустить залишок сезону і якщо відновлення пройде вдало – буде доступний для збірної Іспанії.

Попри юний вік, у Ямаля уже 12 асистів та шість голів у 25 матчах за збірну Іспанії. У складі "фурії рохи" він ставав переможцем Євро-2024.

Наразі у режимі очікування знаходиться також і збірна Німеччини. Якщо із Сержем Гнабрі усе ясно, то ось Фелікс Нмеча (50 мільйонів євро за версією Transfermarkt) зберігає непогані шанси поїхати на головний старт чотирирічча. Його повернення на поле очікується у травні.

Нмеча забив один гол у шести іграх за "Маншафт".

