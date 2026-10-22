Син підтримав Яну Суркіс під час виступу: чим займається донька президента Динамо

Яна Суркіс – донька президента Динамо Ігоря Суркіса та дружина центрального захисника київської команди Крістіана Біловара. Нещодавно вона розчулила мережу милою історією про свого сина.

У своєму телеграм-каналі Яна Суркіс показала, яка група підтримки в неї була під час виступу. На руках вона тримала свого сина.

Чим займається донька президента Динамо

Яна Суркіс професійно займається балетом. Під час одного з нещодавніх виступів її підтримував їхній із Крістіаном Біловаром син. Яна Суркіс вийшла заміж за Крістіана Біловара у 2023 році.

Дівчина займається балетом із самого дитинства. Танцям вона присвятила більшу частину свого життя. Вона навіть виступала на сцені Національної опери України. Зокрема, однією з найвідоміших її партій є соло Амура з балетної вистави "Дон Кіхот", коли вона продемонструвала свої балетні навички великій авдиторії в травні 2024 року.

Цікаво, що на той момент дівчина вже була вагітна, оскільки в грудні 2024 року в неї та Крістіана Біловара народився син Олександр.

Як за Динамо грає Крістіан Біловар і якими є виступи Динамо

Крістіан Біловар відіграв усього 7 матчів за Динамо цього сезону. Востаннє він виходив на поле ще в серпні в матчі УПЛ проти Колоса. З того часу ще 4 рази потрапляв у заявку киян на поєдинки чемпіонату України, але всі ці ігри провів на лаві запасних.

Виступи Динамо цього сезону не є переконливими. Кияни наразі йдуть на 4-й сходинці в УПЛ. У цьому чемпіонаті України столична команда вже зазнала розгромної поразки від Буковини на виїзді з рахунком 0:3. А в попередньому матчі поступилася Поліссю з рахунком 1:3, граючи практично весь матч у більшості. Після цього поєдинку кияни лишились без головного тренера, адже зі своєї посади був звільнений Ігор Костюк.