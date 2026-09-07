Яні Суркіс запропонували грати за київське Динамо

Динамо зазнає критики вболівальників не лише через результати, але й звинувачення у "кумівстві" – у захисті грає зять президента клубу Крістіан Біловар, а місце у воротах на старті сезону дісталося племіннику власника В'ячеславу Суркісу.

Дісталось на горіхи навіть доньці Ігоря Суркіса Яні, яка виклала в інстаграмі нову світлину з батьками та чоловіком. Поки одні користувачі мережі ставлять лайки, інші іронічно пропонують додати у склад Динамо ще одну людину з прізвищем Суркіс, пише 24 Канал.

Яна Суркіс у Динамо

Хоча фото мало, ймовірно, продемонструвати тепло родинних зв'язків, найбільш популярний коментар пов'язаний з футболом. У ньому Яну Суркіс пропонують поставити у старт Динамо на наступний матч – мовляв, "гірше вже не буде".

Сама донька президента київської команди активно залучена до дискусій довкола того, чи відповідають рівню клубу її чоловік Крістіан Біловар та брат В'ячеслав Суркіс. Яна відповідала фанам на критику, підтримувала дебют сина Григорія Суркіса за дорослу команду у минулому сезоні та іронізувала над тим, що "син і зять на одному полі – це страшний сон вболівальника".

Скандал довкола В'ячеслава Суркіса

Розмови про те, що "сімейна" політика керівництва Динамо шкодить команді, отримали величезний поштовх після того, як у матчі УПЛ проти Буковини В'ячеслав Суркіс припустився двох грубих результативних помилок, а згодом сам попросив заміну.

Після цього клуб повернув до складу досвідченого голкіпера Георгія Бущана, орендувавши його у житомирського Полісся. А тренер Ігор Костюк провів зміни у заявці, перевівши Суркіса у список Б. В грі із ЛНЗ племінника президента Динамо вже не було навіть у протоколі на гру.