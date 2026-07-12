Сіннер на шляху до своєї п'ятої перемоги на "мейджорі" та вже другого титулу на трав'яних кортах Лондона. Натомість новоспечений чемпіон Ролан Гаррос прагне не збавляти оберти після того, як нарешті розбив своє прокляття на Великих Шоломах, пише 24 Канал.

Як Сіннер і Зверев пройшли двотижневу дистанцію Вімблдону?

Італійська перша ракетка світу провів загалом хороший для себе турнір, вершиною якого поки стала комфортна перемога у трьох сетах над Новаком Джоковичем. Тим дивніше, що інший серб міг стати причиною абсолютного провалу Сіннера – у першому раунді він поступався 1:2 за сетами Міоміру Кечмановичу, але спромігся на камбек.

Александр Зверєв теж програв дорогою до фіналу дві партії, але вони сталися у різних матчах. Спершу теж важке втягування у першому колі проти тезки Александра Блокса, а згодом не хотів так просто здаватися чех Іржі Легечка.

Великої переваги в загальному часі, проведеному на корті, один із суперників у фіналі не матиме: Зверєв свіжіший лише на пів години, 15:08 проти 15:39.

Яка історія зустрічей Сіннера і Зверєва?

Для німецького тенісиста Яннік Сіннер – один з найбільш незручних опонентів у кар'єрі. Наразі італієць утримує розгромну серію із 9 поспіль перемог над Александром, чотири з яких сталися цьогоріч у півфіналах та фіналі турнірів серії Мастерс, усі з рахунком 2:0.

Тим дивніше, що на старті цього протистояння перевага, навпаки, була на боці Зверєва – він програв їхній найперший матч у 2020 році, але потім виграв чотири поспіль.

Загалом рахунок 10:4 на користь Сіннера.

Фінал Вімблдону відбудеться на центральному корті 12 липня, початок близько 18:00 за київським часом.