Ярмоленко дотепно відповів на зухвалу заяву тренера Шахтаря про чемпіонство Динамо

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко провів зустріч з представниками ЗМІ. 35-річний футболіст прокоментував нещодавню заяву головного тренера "гірників" Арда Турана.

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран нещодавно заявив, що його мета – не дати Динамо стати чемпіоном України. У лідера "біло-синіх" Андрія Ярмоленка поцікавилися, які у нього емоції викликала ця фраза наставника "гірників", пише 24 Канал.

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Вогняна реакція Ярмоленка на слова Турана

Лідер киян на диво дуже спокійно відреагував. Його відповідь сподобалася вболівальникам Динамо.

У мене викликало лише одну емоцію. Що ми рухаємося у правильному напрямку. Головний тренер Шахтаря приходить і перше про що він говорить – про Динамо Київ,

– сказав Ярмоленко.

Відео відповіді Андрія Ярмоленка

Нагадаємо, що за підсумком сезону-2024/25 Динамо Київ стало чемпіоном України. Підопічні Олександра Шовковського випередили сенсаційну Олександрію, яка здобула "срібло", та Шахтар.

Після провального сезону керівництво "гірників" змінило головного тренера команди. У новому сезоні діями Шахтаря керуватиме турецький фахівець Арда Туран, який раніше очолював Еюпспор.

Раніше стало відомо про точні дати матчів Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. На цій стадії команда Шовковського зустрінеться з переможцем пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.