Амосов тріумфально здобув другу перемогу в UFC та станцював у клітці

Український боєць змішаних мистецтв Ярослав Амосов без особливих труднощів впорався з іспанцем Хоелем Альваресом на турнірі UFC 328. Поєдинок завершився достроково у другому раунді.

Амосов вдало скористався моментом, щоб кинути суперника і одразу вийшов на задушення, після чого Альваресу залишалося тільки здатися. Таку техніку відзначили нагородою за найкращий виступ вечора, пише UFC в інстаграмі.

Як завершився бій Амосова і Альвареса?

Ярослав Амосов виконав програму максимум: не лише здолав другого свого опонента в промоушені UFC, але й зробив це впевнено, з домінуванням, даючи зрозуміти, що готовий до серйозніших викликів.

У першому раунді Ярослав повністю контролював простір, не давав іспанцю жодного шансу на вдалі дії, під кінець провів прийом. Стало зрозуміло, що довго в октагоні Альварес не протримається.

Так і сталося: Амосов спіймав момент, добряче пожбурив опонента на канвас, після чого охопив шию іспанця і не залишив тому варіантів, окрім як визнати свою поразку.

Святкування українця – це суперефектний брейкданс просто в центрі клітки. Схоже, навіть задушений Альварес був вражений танцювальною технікою Ярослава.

Ярослава Амосов – Хоель Альварес, завершення бою, дивіться відео:

Скільки отримає Амосов за ефектне завершення бою?

Як пише "Чемпіон", визнання фінішного прийому українця найкращим на турнірі принесе йому додатково 100 тисяч доларів до гонорару. Суми контрактних виплат бійцям зазвичай не розкриваються, але бонус, судячи з усього, суттєво поліпшив фінансові умови для Амосова.

Що далі для Ярослава Амосова в UFC?

Двома перемогами українець довів, що має високі амбіції в UFC. Після бою в інтерв'ю він прямо сказав, що хоче вийти в клітку проти суперника з топ-10 рейтингу напівсередньої ваги.

Фани MMA залишилися у захваті від виступу Амосова. У коментарях в соцмережах вимагають дати йому одразу чемпіонський поєдинок і порівнюють Ярослава з найкращими бійцями в історії промоушену.