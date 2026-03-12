18-річний хлопець з Житомира сенсаційно став чемпіоном світу

Український скелетоніст Ярослав Лавренюк вдруге поспіль здобув титул чемпіона світу серед юніорів. Рік тому в Санкт-Моріц (Швейцарія) він уже увійшов в історію, принісши Україні першу перемогу на чемпіонаті світу U20 зі скелетону.

Як повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, 18-річний український скелетоніст Лавренюк здобув "золото" у німецькому місті Альтенберг одразу у двох вікових категоріях – U20 та U23. Він також має у своєму активі срібну нагороду Юнацьких Олімпійських ігор. Дивіться також Українець, про якого говорить весь світ: що відомо про Владислава Гераскевича Як пройшли змагання юнацького чемпіонату світу зі скелетону? Спортсмен показав результат 1 хвилина 53,52 секунди. Срібну нагороду виборов Девіс Валдовскіс із Латвії (1.53,70), а бронзу здобув Ю Гоцін із Китаю (1.59,28). Молодого спортсмена привітав з перемогою скелетоніст Владислав Гераскевич. Що відомо про Ярослава Лавренюка? У лютому 2023 року він виборов дві срібні медалі на OMEGA Youth Series, а в листопаді того ж року – ще срібну та бронзову на етапах у Інсбруку та Пхьончхані, що дозволило йому кваліфікуватися на Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2024.

На юніорському чемпіонаті світу IBSF 2024 у Ліллехаммері Ярослав здобув бронзу, а на юнацькій Олімпіаді в Канвоні виграв срібну медаль – другу для України та першу срібну на цих іграх. Під час церемонії відкриття він був прапороносцем разом із біатлоністкою Валерією Шейгас.

У січні 2025 року на юніорському чемпіонаті світу в Санкт-Моріці Ярослав став чемпіоном світу до 20 років, виборовши золото, а за інформацією IBSF, 31 січня додав до колекції бронзу чемпіонату Європи до 20 років у Сігулді.