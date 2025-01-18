Перше "золото" в історії: юний українець став чемпіоном світу зі скелетону
- 17-річний Ярослав Лавренюк став першим українцем, який здобув "золото" на юніорському чемпіонаті світу зі скелетону, випередивши суперника на 0.02 секунди.
- Лавренюк раніше здобув "бронзу" та "срібло" на міжнародних змаганнях, і тепер готується до чемпіонату Європи серед юніорів.
У швейцарському Сент-Моріці триває світова першість зі скелетону серед юніорів. Фантастичного результату досяг на турнірі українець Ярослав Лавренюк.
У суботу, 18 січня, відбулися змагання на ЧС-2025 зі скелетону у віковій категорії до 20 років. Україну на світовій першості представляли чотири атлети: Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонід Ткачук та Антон Ковальчук, пише 24 Канал.
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Лавренюк здобув перше "золото" для України
17-річний скелетоніст Ярослав Лавренюк досяг максимального результату. Хлопець з Житомира із сумарним часом 2:18.70 виграв золоту медаль чемпіонату світу. Українець випередив найближчого суперника на 0.02 секунди.
Це "золото" стало першим і історії України на рівні юніорського чемпіонату світу. Зазначимо, що торік Ярослав здобув "бронзу" першості, ставши першим українським медалістом.
Срібна нагорода дісталася представнику Латвії Емілсу Індріксонсу, а "бронзу" здобув Валентино Буфф.
Чемпіонат світу-2025 U-20 зі скелетону
- 1. Ярослав Лавренюк (Україна) – 2:18.70
- 2. Емілс Індріксонс (Латвія) – 0.02
- 3. Валентино Буфф (Швейцарія) – 1.12
…
- 16. Владислав Клименко (Україна) – 1:12.84 хвилина
- 18. Леонід Ткачук (Україна) – 1:13.51 хвилина
- 19. Антон Ковальчук (Україна) – 1:13.61 хвилина
Зазначимо, що на рахунку Лавренюка є "срібло" здобуте на Зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024.
Після світової першості Ярослав боротиметься за медалі чемпіонату Європи серед юніорів, який відбудеться 31 січня.