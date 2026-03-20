Магучіх потрапила на відео перед стартом чемпіонату світу в компанії спринтера

Вже сьогодні, 20 березня, Ярослава Магучіх боротиметься за медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні в польській Торуні. Останні приготування стрибунки до старту потрапили на камеру.

Олімпійська чемпіонка Парижа напередодні звикала до умов спортивного комплексу, де відбудеться світова першість. І робила вона це не наодинці, а в компанії – але не свого нареченого Назара Степанова, як видно зі сторіс в інстаграмі масажиста та фізіотерапевта Влада Проніна.

Дивіться також Наречений Магучіх потрапив на відео: що відомо про стосунки рекордсменки світу

Як Магучіх готувалася до початку чемпіонату світу з легкої атлетики?

На пробіжці ареною в Торуні Магучіх супроводжував український спринтер, рекордсмен і чемпіон нашої країни Олег Кукота.

Як Магучіх виступає цього сезону?

Вперше за кілька років Ярослава вирішила на старті сезону взяти участь у чемпіонаті України – і виграла його з результатом 1 метр 96 сантиметрів, влаштувавши битву з Юлією Левченко.

Але найкращий свій результат вона продемонструвала раніше – на меморіалі Дем'янюка у Львові 17 січня. За даними World Athletics, Магучіх стрибнула на 2 метри 3 сантиметри.

Ще раз підкорити два метри їй вдалося на змаганнях у німецькому Карлсруе – планка була зафіксована на висоті 2,01.

Коли Магучіх боротиметься за золото чемпіонату світу?