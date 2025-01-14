Мода чи тренувальний контент: загадковий образ Магучіх підірвав мережу

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх полюбляє експериментувати з елегантним вбранням. Під час чергової фотосесії легкоатлетка приголомшила підписників чарівним образом.

Українська королева висоти Ярослава Магучіх заінтригувала численну армію шанувальників загадковим образом. Чемпіонка у своєму інстаграмі опублікувала нові світлини у стильному одязі, пише 24 Канал.

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Вогняна фотосесія Магучіх

На першому фото Ярослава одягнена у чорно-синій піджак із загадковою прикрасою на голові. Особливе захоплення у підписників спортсменки викликала друга світлина, яка підкреслила її красиві очі.

На третьому фото Магучіх тримає у руках троянду з чарівним поглядом.

"Мода чи тренувальний контент? Чому ви надаєте перевагу? Напишіть у коментарях", – поцікавилася Магучіх.

Нова фотосесія Магучіх / фото з інстаграму спортсменки

Зазначимо, що публікація Ярослави одразу ж набрала велику кількість вподобань. У коментарях підписники висловили захоплення спортсменкою. Свої емодзі з вогниками поставили Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Ольга Саладуха.

Втім, переважна більшість дописувачів закликали Ярославу публікувати обидва контенти: моду та тренування.

Досягнення Магучіх у спорті