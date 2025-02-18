Друга перемога у сезоні: Магучіх показала блискучий результат у Словаччині

У вівторок, 18 лютого, відбулися змагання зі стрибків у висоту у Словаччині. Участь взяла і українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх.

Ярослава Магучіх провела свій другий старт у новому сезоні. Її головними суперницями стали Елеонор Паттерсон та Ангеліна Топич, пише 24 канал.

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Магучіх знову на вершині

Українка пропустила чотири перші позначки і стартувала з висоти 1,90 метра, яку вона зуміла взяти з першої спроби.

На 1,93 метра вона опинилась на межі вильоту. Українка з двох спроб не змогла взяти висоту і попросила перенести планку на наступну висоту.

Висоти 1,96 метрів, 1,99 метра та 2,01 метра українська легкоатлетка зуміла підкорити з першої спроби, що і принесло їй перемогу.

З результатом 2,01 метра Ярослава Магучіх стала переможницею змагань. Друге місце посіла Елеонор Паттерсон з результатом 1,99 метра. Ангеліна Топич стала третьою.

Відзначимо, що попередню перемогу у новому сезоні Магучіх здобула з результатом 1,94 метра.