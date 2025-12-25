Як виглядає сестра Магучіх, яка старша на 8 років: олімпійська чемпіонка поділилась фото

Ярослава Магучіх нещодавно поділилася кадрами з чарівної фотосесії. На світлинах також присутня її старша сестра Анастасія.

Окрім того, легкоатлетка зізналася, що при першому знайомсвті вважають, що вона старша дитина у сім'ї, а не її сестра. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Магучіх.

Які фото опублікувала Магучіх?

Світлини, які опублікувала Магучіх набрали понад 15 тисяч лайків. Шанувальники відзначили красу спортсменки та її сестри.

Легкоатлетка разом з Анастасією постала перед камерою у різних образах. А чарівна посмішка дівчат лише додала щирості і без того яскравим фото. Також Магучіх залишила підпис під публікацією.

Коли ми разом, нові знайомства зазвичай закінчуються однаково – Настю стабільно записують у "молодші",

– написала спортсменка.

Раніше Магучіх у інтерв'ю "Відкритому" зізналася, що доводила сестру і тому вона віддала її на секцію з легкої атлетики. Саме Анастасія привела олімпійську чемпіонку на перше тренування.

"Їй набридло, що я постійно бігала по всьому будинку. Тому вона вирішила відвести мене на легку атлетику, якою й сама займалася на той час. Тоді для мене це була просто гра", – розповідала спортсменка.

Що відомо про сестру Магучіх?