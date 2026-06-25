Вперше за 5 років: Магучіх ухвалила несподіване рішення

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після довгої паузи виступить на рідній землі. Відомо, де і коли публіці очікувати на появу олімпійської чемпіонки.

У четвер, 25 червня, стало відомо Ярослава Магучіх братиме участь у національному чемпіонаті. Першість України з легкої атлетики відбудеться 10-12 липня, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про приїзд Магучіх в Україну?

На змаганнях які відбуваються в Україні на відкритому повітрі олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу не виступала з 2021 року.

Я дуже рада, тому що це буде мій перший чемпіонат України на вулиці за п'ять років.

Востаннє я виступала перед Олімпійськими іграми в Токіо. Я дуже рада і сподіваюся, що багато людей прийдуть підтримати наших спортсменів у Львові на стадіон. Тому чекаємо,

– зазначила Магучіх для Суспільного.

Додамо, що тренерка спортсменки Тетяна Степанова розповіла, чому останнім часом у титулованої легкоатлетки дещо погіршились результати.

Як проходить літній сезон для Ярослави Магучіх?

Наша землячка із результатом 1.97 метра виграла турнір у Загребі, відомий як Меморіал Бориса Ханцековича. Він відбувся 24 червня.

Також протягом червня представниця України тріумфувала на ще двох міжнародних змаганнях – у Нідерландах та у Марокко.