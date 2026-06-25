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Sport News 24 Інші види спорту Вперше за 5 років: Магучіх ухвалила несподіване рішення
25 червня, 18:58
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Вперше за 5 років: Магучіх ухвалила несподіване рішення

Олександр Щербатих

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після довгої паузи виступить на рідній землі. Відомо, де і коли публіці очікувати на появу олімпійської чемпіонки.

У четвер, 25 червня, стало відомо Ярослава Магучіх братиме участь у національному чемпіонаті. Першість України з легкої атлетики відбудеться 10-12 липня, повідомляє 24 Канал

Що відомо про приїзд Магучіх в Україну? 

На змаганнях які відбуваються в Україні на відкритому повітрі олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу не виступала з 2021 року. 

Я дуже рада, тому що це буде мій перший чемпіонат України на вулиці за п'ять років. 

Востаннє я виступала перед Олімпійськими іграми в Токіо. Я дуже рада і сподіваюся, що багато людей прийдуть підтримати наших спортсменів у Львові на стадіон. Тому чекаємо, 
– зазначила Магучіх для Суспільного

Додамо, що тренерка спортсменки Тетяна Степанова розповіла, чому останнім часом у титулованої легкоатлетки дещо погіршились результати. 

Як проходить літній сезон для Ярослави Магучіх?

Наша землячка із результатом 1.97 метра виграла турнір у Загребі, відомий як Меморіал Бориса Ханцековича. Він відбувся 24 червня. 

Також протягом червня представниця України тріумфувала на ще двох міжнародних змаганнях – у Нідерландах та у Марокко.

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