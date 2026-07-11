Ярослава Магучіх прокоментувала скасування санкцій МОК проти росіян

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх висловила свій погляд на рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян до міжнародних змагань. Спортсменка напередодні брала участь у чемпіонаті України.

Після перемоги на першості у Львові з результатом 2 метри Магучіх розповіла, як ставиться до повернення росіян у великий спорт, повідомляє Суспільне.

Як відреагувала Ярослава Магучіх на скандальне рішення МОК про росіян?

Ярослава зізналася, що зустріла повідомлення про скасування міжнародних санкцій проти російського спорту з великим здивуванням – так само, як, наприклад, світовий рекордсмен зі стрибків із жердиною Арман Дюплантіс.

На думку Магучіх, нічого не змінилося у процесі урегулювання війни та мирних переговорів, щоб були підстави змінювати статус росіян та білорусів на змаганнях олімпійського циклу.

Водночас українка висловила подяку президенту World Athletics Себастьяну Коу, який має принципову позицію щодо неможливості участі росіян у стартах до завершення війни. Британець також повністю солідарний зі спортсменами з України.

Магучіх також нагадала, що вона, як і інші українські легкоатлети, змушена готуватися до змагань в умовах постійних обстрілів – "на жаль, українці до цього звикають".

Які плани на літній сезон у Ярослави Магучіх?

Українка готується до головного турніру року – Абсолютного чемпіонату світу, який відбудеться у вересні.

За словами тренерки Магучіх Тетяни Степанової, попри певне погіршення результатів, мета для Ярослави залишається незмінною – спробувати вже цього року перевершити власний світовий рекорд, який складає 2 метри 10 сантиметрів.