Магучіх назвала суму свого найбільшого донату: кому пішла допомога від олімпійської чемпіонки
- Ярослава Магучіх після Олімпіади-2024 зробила донат у розмірі одного мільйона гривень на збір Ігоря Лаченкова для військових.
- Вона також пожертвувала мільйон гривень фонду UA Animals, підтримавши чотири притулки для безпритульних тварин.
Після початку повномасштабного вторгнення українська спортивна спільнота об'єдналася та намагається бути корисною рідній країні. Частина взяла зброю до рук і захищає Батьківщину на фронті, а більшість – донатить, бере участь у соціальних проєктах і використовує свою популярність для донесення правильних меседжів за кордоном.
До другої частини належить олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Напередодні вона в подкасті "Гуртом та вщент" розповіла про два свої найбільші донати, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Сергія Притули.
Які найбільші донати зробила Магучіх?
Українська легкоатлетка заявила, що вона їх зробила після тріумфальної Олімпіади-2024. Перший пішов на збір Ігоря Лаченкова для військових.
Найбільший донат був після Олімпіади-2024. То був один мільйон гривень, який я перевела на збір Лачена на машини. Донати – це не змагання. Донатьте, будь ласка, хто скільки може, навіть 1, 5, 20 гривень дуже допомагають. Тому не соромтеся,
– сказала Магучіх.
Благодійний внесок на таку ж суму вона зробила, підтримавши фонд UA Animals, який допомагає безпритульним тваринам. Ті кошти були розподілені на декілька притулків.
"Ще був мільйон на притулки UA Animals – їх було чотири й між ними розділили цю суму. Насправді я дуже люблю тварин. Люди можуть допомогти собі самі, а тварини, на жаль, нашого суспільства потребують допомоги. Через нас багато тварин зараз на вулиці", – розповіла легкоатлетка.
Нагадаємо, що після Олімпіади-2024 також благородним вчинком відзначилася фехтувальниця Ольга Харлан, яка віддала свою чемпіонську шаблю на аукціон. Вона була продана за 10 мільйонів гривень і за ті кошти фонд Сергія Притули прозвітував про придбання 16 турелей "Шабля" для українських воїнів.
Як виступала Магучіх у 2025 році?
Після історичного сезону-2024, коли вона встановила світовий рекорд і стала олімпійською чемпіонкою, українка дещо збавила оберти, проте все одно провела рік на високому рівні, поступившись загалом лише Ніколі Оліслагерс з Австралії.
Ярослава стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту у приміщенні, а також виграла змагання першого дивізіону на командному Євро-2025 у Мадриді.
Протягом сезону Ярослава здобула бронзові медалі ЧС-2025 на відкритому повітрі та у приміщенні, а також стала срібною призеркою у фіналі Діамантової ліги.