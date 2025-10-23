Магучіх назвала суму свого найбільшого донату: кому пішла допомога від олімпійської чемпіонки

Після початку повномасштабного вторгнення українська спортивна спільнота об'єдналася та намагається бути корисною рідній країні. Частина взяла зброю до рук і захищає Батьківщину на фронті, а більшість – донатить, бере участь у соціальних проєктах і використовує свою популярність для донесення правильних меседжів за кордоном.

До другої частини належить олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Напередодні вона в подкасті "Гуртом та вщент" розповіла про два свої найбільші донати, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Сергія Притули.

Які найбільші донати зробила Магучіх?

Українська легкоатлетка заявила, що вона їх зробила після тріумфальної Олімпіади-2024. Перший пішов на збір Ігоря Лаченкова для військових.

Найбільший донат був після Олімпіади-2024. То був один мільйон гривень, який я перевела на збір Лачена на машини. Донати – це не змагання. Донатьте, будь ласка, хто скільки може, навіть 1, 5, 20 гривень дуже допомагають. Тому не соромтеся,

– сказала Магучіх.

Благодійний внесок на таку ж суму вона зробила, підтримавши фонд UA Animals, який допомагає безпритульним тваринам. Ті кошти були розподілені на декілька притулків.

"Ще був мільйон на притулки UA Animals – їх було чотири й між ними розділили цю суму. Насправді я дуже люблю тварин. Люди можуть допомогти собі самі, а тварини, на жаль, нашого суспільства потребують допомоги. Через нас багато тварин зараз на вулиці", – розповіла легкоатлетка.

Цікаво. Наприкінці літа Ярослава Магучіх стала героїнею кумедної реклами в Японії. Вона за допомогою комп'ютерної графіки начебто перестрибувала японських волейболістів.

Нагадаємо, що після Олімпіади-2024 також благородним вчинком відзначилася фехтувальниця Ольга Харлан, яка віддала свою чемпіонську шаблю на аукціон. Вона була продана за 10 мільйонів гривень і за ті кошти фонд Сергія Притули прозвітував про придбання 16 турелей "Шабля" для українських воїнів.

Як виступала Магучіх у 2025 році?